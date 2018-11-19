LSE может частично перенести торговлю облигациями в Милан из-за Brexit

Оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), London Stock Exchange Group (LSEG), рассматривает вопрос о частичном переносе торговли облигациями в Милан в связи с ожидаемым выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit), пишет Financial Times.

Сейчас операции с гособлигациями проходят через принадлежащую LSEG платформу MTS Cash, их объем во всех странах присутствия составляет $13,4 млрд в сутки. После Brexit в марте 2019 года около 20% бизнеса перейдут из Лондона в Милан.

MTS Cash играет важную роль во взаимодействии суверенных эмитентов и инвестбанков, в том числе помогая определить цену размещения. Система появилась в Милане, она представляла собой совместное предприятие министерства финансов и центрального банка Италии. Однако возврат в Милан связан не только с историей системы, но и с тем фактом, что Италия сейчас - крупнейший рынок гособлигаций в еврозоне.

С начала марта только правительство Великобритании и британские банки будут использовать лондонское подразделение платформы MTS Cash, принадлежащей LSEG.

Для всех остальных государств Европы доступ к MTS Cash будет обеспечен через площадку в Милане.

Часть государств Евросоюза, например, Франция, проводят эмиссию и продажу новых гособлигаций инвесторам через внутренние банки и местные платформы. Однако для более чем десятка стран блока, включая Австрию, Чехию, Ирландию, Нидерланды, Португалию, MTS в Лондоне - главный канал выхода на крупных инвесторов, например, управляющие компании. Помимо европейских суверенных эмитентов, перенос также затронет первичные торги израильскими госбумагами.

Кроме того, MTS планирует перенести из Лондона в Италию и торговлю облигациями еврозоны на вторичном рынке, хотя британское подразделение MTS BondVision продолжит работу.

Как отмечает FT, MTS Cash - далеко не первый малозаметный, но крайне важный компонент финансовой системы ЕС, присутствие которого в Лондоне будет сокращено.

Ранее Refinitiv объявила о переносе в Дублин операций с валютными свопами, объем которых превышает $300 млрд в сутки.

Платформа BrokerTec, принадлежащая CME Group, переводит торговлю репо на 250 млрд евро в сутки в Амстердам.