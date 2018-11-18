Предложение Кабмина расширить базу налогообложения ЕСВ приведет к тенизации фонда оплаты труда

Союз украинских предпринимателей (СУП) обратился к президенту и народным депутатам воздержаться от поддержки инициативы Кабинета министров об увеличении базы налогообложения единого социального взноса (ЕСВ), которое предполагает законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о справедливом механизме начисления единого взноса на общеобязательное государственного социальное страхование".

"Предложенная модель приведет к переведению заработных плат "в конверт" и тенизации фонда оплаты труда. А добросовестные налогоплательщики, которые выполняют все положенные на них налоговые обязательства, понесут еще больше расходов", - указывает СУП в соцсети Facebook.

Бизнес-ассоциация обеспокоена, в частности, инициативами вернуть криминальную ответственность за неуплату налога, ввести запрет на выезд заграницу и вождение транспортным средством при открытом уголовном проихводтсве о неуплате ЕСВ, предложении ввести неравные условия для представителей разных профессий при установлении минимальных окладов.

"Пенсионный фонд Украины предлагается наделить новыми функциями, которые фактически дают ему полномочия контролирующего органа, дублируя функции фискальной службы. Это происходит в то время, когда бизнес и так находится под угрозой проверок и сверхмерного, часто ничем не обоснованного, контроля контролирующих органов", - подчеркивает СУП.

По мнению экспертов СУП, проект закона в случае его принятия поставит в неравные условия налогоплательщиков.

"Подход государства к системе налогообложения должен быть направлен на уменьшение налогового законодательства, а не увеличения налогового груза для добросовестного бизнеса", - полагают в ассоциации.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 ноября утвердил разработанный Министерством социальной политики законопроект, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВЫ и ввести регрессивную шкалу его начисления. Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% указанного налога с зарплат не выше 15 минимальных (55,8 тыс. грн). Законопроект же предлагает начислять ЕСВ по данной ставке на зарплаты, не выше 25 минимальных (104 тыс. грн), а свыше этой суммы ввести регрессивную шкалу вплоть до 5% ЕСВ на зарплаты, превышающие 270 размеров минимальных зарплат.

Ранее с призывом не поддерживать такую инициативу к Верховной Раде и президенту обратилась Европейская бизнес-ассоциация.

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