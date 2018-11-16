Экономика

17:14 16.11.2018

Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении Украине до 1 млрд евро

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Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении Украине до 1 млрд евро

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1 миллиарда евро, сообщает сайт главы государства в пятницу.

Реализация меморандума позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн. евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществление малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум 8 ноября 2018 г.

Соглашения были подписаны 14 сентября 2018 г. в Киеве в развитие договоренностей П.Порошенко с лидерами институтов Евросоюза по результатам саммита "Восточное партнерство" 23 ноября 2017 г. в Брюсселе и ХХ саммита Украина-ЕС 9 июля 2018 в Киеве.

Теги: #ес #порошенко #закон #транш
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