Экономика

16:33 16.11.2018

Минфин Украины в 2019 г. намерен ускорить процесс выхода на внешний долговой рынок

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Минфин Украины в 2019 г. намерен ускорить процесс выхода на внешний долговой рынок

Министерство финансов Украины отмечает важность наличия в 2019 году постоянной готовности к размещению новых еврооблигаций для оперативного выхода на рынок в случае формирования благоприятной конъюнктуры, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Начиная с января, каждый месяц будет сложным. Есть ли у нас план? План есть. Будем надеяться, что рынки будут более благоприятными, но нужно понимать, что очень многое зависит от нас. Нам нужно делать свою "домашнюю работу". Нужно быть готовым к тому, что как только на рынках будут "окна", мы должны выглядеть лучше, чем другие (страны - ИФ), которые будут выходить на эти рынки", - сказала она в ходе "круглого стола" в Киеве в пятницу.

О.Маркарова при этом напомнила, что в 2019 году на каждый месяц приходятся выплаты по государственному долгу.

Теги: #госдолг #еврооблигации #маркарова #минфин
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