Экономика

14:37 16.11.2018

Кабмін збільшив із $65 до $85 ставки консульського збору за оформлення е-віз в Україну

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Кабмін збільшив із $65 до $85 ставки консульського збору за оформлення е-віз в Україну

 Кабінет Міністрів України збільшив з 65 до 85 доларів тарифні ставки консульського збору за оформлення електронних віз (е-віз) в Україні.

Згідно з постановою №954 від 14 листопада, уряд схвалив зміни до правил оформлення віз для в'їзду в Україну та транзитного проїзду через її територію, які передбачають застосування низки нових процедур з 1 січня 2019 року.

Крім збільшення ставок, Кабмін скасував оформлення іноземцям туристичних і ділових віз у пунктах пропуску через державний кордон у міжнародних аеропортах "Бориспіль", "Київ" (Жуляни) й "Одеса", оскільки таким особам з квітня 2018 року Міністерство закордонних справ централізовано оформляє електронні візи.

Крім того, розширено перелік підстав для оформлення е-віз. На додаток до ділової та туристичної мети в'їзду впроваджуються е-візи для поїздок в Україну з приватною метою, для лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також длz представників ЗМІ.

Теги: #візи #збір #кабмін
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