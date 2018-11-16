Экономика

13:55 16.11.2018

Соблюдение фискальной дисциплины является ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины - МВФ

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Соблюдение фискальной дисциплины является ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины - МВФ

Соблюдение фискальной дисциплины и привлечение инвестиций являются ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины, полагает постпред Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман.

"Ключевое здесь - это соблюдение фискальной дисциплины, привлечение инвестиций. Также важна роль правительственной политики", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в пятницу.

Й.Люнгман также отметил в этом контексте важную роль правительственной политики.

"Как достичь снижения государственного долга? Во-первых, уровень дефицита бюджета по отношению к ВВП необходимо удерживать в пределах 2,3%", - прокомментировал он.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2019 год ко второму чтению с учетом предложений Верховной Рады и президента с дефицитом в 2,3% ВВП.

Теги: #люнгман #украина #мвф
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