Соблюдение фискальной дисциплины является ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины - МВФ

Соблюдение фискальной дисциплины и привлечение инвестиций являются ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины, полагает постпред Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман.

"Ключевое здесь - это соблюдение фискальной дисциплины, привлечение инвестиций. Также важна роль правительственной политики", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в пятницу.

Й.Люнгман также отметил в этом контексте важную роль правительственной политики.

"Как достичь снижения государственного долга? Во-первых, уровень дефицита бюджета по отношению к ВВП необходимо удерживать в пределах 2,3%", - прокомментировал он.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2019 год ко второму чтению с учетом предложений Верховной Рады и президента с дефицитом в 2,3% ВВП.