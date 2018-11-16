"Нафтогаз" подпишет с "Нафтогаз трейдинг" рамочный договор на поставку газа на 85 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" подпишет со своей "дочкой" ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" (ГКНТ) рамочный договор купли-продажи природного газа на 85 млрд грн.

Согласно сообщению НАК в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение одобрить подписание дополнительного соглашения к рамочному договору об увеличении суммы до 85 млрд грн одобрено наблюдательным советом группы 23-24 октября.

Как сообщалось, в конце августа 2018 года "Нафтогаз Украины" создал компании для поставки газа тепловикам и промышленности – ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг", которые в сентябре получили лицензии на поставку газа.

С октября 2018 года в связи с введением новой модели реализации газа его продажа промышленным предприятиям производится через ГКНТ, а сам "Нафтогаз" продает ресурс только по долгосрочным контрактам.

Формирование цены реализации ГКНТ предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день согласно изменениям цены на европейском рынке и колебаниям курса гривни.

ГКНТ 12 октября заключила первые договоры купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации, по всем заключенным контрактам уже произведены поставки.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.