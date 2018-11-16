Экономика

13:34 16.11.2018

"Нафтогаз" подпишет с "Нафтогаз трейдинг" рамочный договор на поставку газа на 85 млрд грн

1 мин читать
"Нафтогаз" подпишет с "Нафтогаз трейдинг" рамочный договор на поставку газа на 85 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" подпишет со своей "дочкой" ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" (ГКНТ) рамочный договор купли-продажи природного газа на 85 млрд грн.

Согласно сообщению НАК в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение одобрить подписание дополнительного соглашения к рамочному договору об увеличении суммы до 85 млрд грн одобрено наблюдательным советом группы 23-24 октября.

Как сообщалось, в конце августа 2018 года "Нафтогаз Украины" создал компании для поставки газа тепловикам и промышленности – ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг", которые в сентябре получили лицензии на поставку газа.

С октября 2018 года в связи с введением новой модели реализации газа его продажа промышленным предприятиям производится через ГКНТ, а сам "Нафтогаз" продает ресурс только по долгосрочным контрактам.

Формирование цены реализации ГКНТ предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день согласно изменениям цены на европейском рынке и колебаниям курса гривни.

ГКНТ 12 октября заключила первые договоры купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации, по всем заключенным контрактам уже произведены поставки.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #гкнт #договор
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава "Нафтогаза" подтвердил приостановку размещения евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

Горсовет Смелы в четверг должен принять решения, которые позволят положительно решить ситуацию с отоплением в городе

Подъем цен на газ в США достигал 20% в среду, топливо торгуется на максимуме с 2014 г

"Газпром" заявляет об увеличении за 9 мес.-2018 поставок газа на оккупированный Донбасс

"Нафтогаз" отложил размещение евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры – источник

Проблемы со льготными поставками газа остались у 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий

"Наш край" требует расследования деятельности руководства "Нафтогаза" из-за проблем с отоплением в Смеле и Шепетовке

Гройсман поставил перед "Нафтогазом" и "Укргазвыдобування" задачи активно наращивать добычу собственного газа

"Нафтогаз" будет стремиться напрямую работать с населением-конечным потребителем газа и тепла – Коболев

Номинации на газ для Смелы возможны после прояснения ситуации с правопреемником по долговым обязательствам

ПОСЛЕДНЕЕ

Мексиканский бизнесмен обвинил Coca-Cola в мошенничестве, требует возмещения ущерба на $345 млн

Кабмін збільшив із $65 до $85 ставки консульського збору за оформлення е-віз в Україну

Кабмин увеличил с $65 до $85 ставки консульского сбора за оформление е-виз в Украину

Во Львовской области шахтеры на два часа перекрывали международную трассу, требуя выплаты зарплаты

Турбины для Днестровской ГАЭС должен поставлять "Турбоатом", а не китайская CNEEC - Галасюк

Соблюдение фискальной дисциплины является ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины - МВФ

Драги оптимистичен по поводу экономики еврозоны, но предупредил о возможном замедлении инфляции

"Укргазвыдобування" намерено до конца 2019г построить СЭС мощностью 3 МВт

АМКУ оштрафовал "Мастер Авиа" и аэропорт "Киев" суммарно на 2,5 млн грн за антиконкуретные согласованные действия

Миру грозит торговая "холодная война" из-за США и КНР - министр финансов Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА