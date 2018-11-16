Экономика

13:06 16.11.2018

Драги оптимистичен по поводу экономики еврозоны, но предупредил о возможном замедлении инфляции

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Драги оптимистичен по поводу экономики еврозоны, но предупредил о возможном замедлении инфляции

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги позитивно оценил текущую ситуацию в европейской экономике, однако отметил риски замедления инфляции на фоне неопределенности на мировой арене.

"Если компании станут менее уверенными в перспективах экономического роста и повышения цен, давление на их рентабельность может вырасти, - заявил М.Драги в ходе выступления на банковской конференции во Франкфурте. - Это, в свою очередь, отразится на темпах базовой инфляции, которая может оказаться ниже, чем мы ожидаем, в ближайшие кварталы".

В числе факторов неопределенности для мировой экономики М.Драги выделил торговые вопросы и рост протекционистских настроений, в европейском регионе такими факторами являются временные влияния погоды и забастовок на объемы производства. Кроме того, ощущается замедление производства автомобилей после вступления в силу новых стандартов относительно выхлопных газов.

Между тем глава ЕЦБ подтвердил намерение ЦБ прекратить программу покупки активов в декабре, отметив, что нет причин ожидать резкого прекращения восстановления экономики еврозоны, которое продолжается уже пять лет.

Новые прогнозы по еврозоне будут обнародованы после декабрьского заседания ЕЦБ, которое завершится 13 декабря.

Теги: #еврозона #инфляция #драги
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