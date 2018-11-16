АМКУ оштрафовал "Мастер Авиа" и аэропорт "Киев" суммарно на 2,5 млн грн за антиконкуретные согласованные действия

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал аэропорт "Киев" на 681 тыс. грн, а также управляющее им ООО "Мастер Авиа" на 1,8 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, сообщила пресс-служба АМКУ.

Международный аэропорт "Киев" расположен в 7 км от центра столицы. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

Аэропорт "Киев" за 9 мес. 2018 года обслужил 2,165 млн пассажиров, что на 57,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года, в том числе, в сентябре рост пассажиропотока составил 30,6% – до 307,5 тыс.

По итогам прошедшего в 2010 году инвестиционного тендера аэропортом управляет компания "Мастер-Авиа", которая заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет. По данным компании, за это время она инвестировала более $50 млн в создание новой инфраструктуры аэропорта и до сих пор направляет все имеющиеся ресурсы на погашение кредита. Бенефициарами ООО, согласно госреестру, являются Василий Хмельницкий и Денис Костржевский.

"Мастер-Авиа" указывала, что владеет терминалами и перроном, а на балансе коммунального предприятия МА "Киев" (Жуляны) находятся аэродром и взлетная полоса.