Экономика

12:44 16.11.2018

Миру грозит торговая "холодная война" из-за США и КНР - министр финансов Франции

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Миру грозит торговая "холодная война" из-за США и КНР - министр финансов Франции

 Мировое сообщество может столкнуться с "холодной войной" в сфере торговли, спровоцированной разногласиями между США и КНР, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в пятницу.

"Реальный риск состоит в том, что все мы будем втянуты в "холодную войну" между Китаем и США, в которой все страны, в том числе европейские, будут в проигрыше", - приводят его слова западные СМИ.

"Эта открытая война в сфере торговли станет самоубийством для всей мировой экономики. Торговая война - не очень умный шаг", - отметил министр.

По его словам, Китай обязан сделать ряд уступок, в том числе и в том, что касается проблем кражи интеллектуальной собственности, ограниченного доступа на китайские рынки, уважения международных норм, свободы навигации в международных водах Южно-Китайского моря и вмешательства в политическую жизнь западных стран.

С 24 сентября США ввели 10%-ные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что они вырастут до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Одновременно новые пошлины на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.

Ранее стороны взаимно повысили пошлины на продукцию стоимостью $34 млрд.

Теги: #сша #франция #торговля #китай
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