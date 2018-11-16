АМПУ зафиксировала загрязнение акватории Николаевского морпорта городским коллектором

Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщает о загрязнении вод акватории Николаевского морского торгового порта.

Как отмечается на сайте АМПУ, сотрудники отдела экологической безопасности Николаевского филиала администрации в среду, 14 ноября, зафиксировали загрязнение акватории порта в районе причала №0. Источником загрязнения по предварительным данным стал городской сточный коллектор.

"Визуальный мониторинг экологического состояния акватории и территории морского порта, который осуществляют сотрудники АМПУ, свидетельствует о том, что загрязнение произошло в результате длительного сброса загрязняющих веществ из городского сточного коллектора", - отмечается в сообщении.

Об этом факте незамедлительно была проинформирована Государственная Азовская морская экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря.

Николаевский филиал АМПУ также связался с городской администрацией для дальнейшего решения проблемы загрязнения акватории сточными водами.

"Поскольку вопрос загрязнения акватории периодически возникает в разных портах, АМПУ инициирует создание рабочих групп, чтобы совместно с органами местной власти и представителями общественности определить пути решения вопросов, связанных с загрязнением акваторий, неисправностью очистных сооружений, промышленной деятельностью и другими факторами", - подчеркнули в АМПУ.

Результаты этой работы, а также постоянного мониторинга состояния акваторий будут освещаться публично.

Как сообщалось, в октябре 2018 года АМПУ зафиксировала загрязнение акваторий Мариупольского (нефтепродуктами) и Херсонского (химвеществами) морпортов, в августе – акватории Николаевского морпорта (сточными водами).