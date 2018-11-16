Экономика

12:18 16.11.2018

АМПУ зафиксировала загрязнение акватории Николаевского морпорта городским коллектором

1 мин читать
АМПУ зафиксировала загрязнение акватории Николаевского морпорта городским коллектором

 Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщает о загрязнении вод акватории Николаевского морского торгового порта.

Как отмечается на сайте АМПУ, сотрудники отдела экологической безопасности Николаевского филиала администрации в среду, 14 ноября, зафиксировали загрязнение акватории порта в районе причала №0. Источником загрязнения по предварительным данным стал городской сточный коллектор.

"Визуальный мониторинг экологического состояния акватории и территории морского порта, который осуществляют сотрудники АМПУ, свидетельствует о том, что загрязнение произошло в результате длительного сброса загрязняющих веществ из городского сточного коллектора", - отмечается в сообщении.

Об этом факте незамедлительно была проинформирована Государственная Азовская морская экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря.

Николаевский филиал АМПУ также связался с городской администрацией для дальнейшего решения проблемы загрязнения акватории сточными водами.

"Поскольку вопрос загрязнения акватории периодически возникает в разных портах, АМПУ инициирует создание рабочих групп, чтобы совместно с органами местной власти и представителями общественности определить пути решения вопросов, связанных с загрязнением акваторий, неисправностью очистных сооружений, промышленной деятельностью и другими факторами", - подчеркнули в АМПУ.

Результаты этой работы, а также постоянного мониторинга состояния акваторий будут освещаться публично.

Как сообщалось, в октябре 2018 года АМПУ зафиксировала загрязнение акваторий Мариупольского (нефтепродуктами) и Херсонского (химвеществами) морпортов, в августе – акватории Николаевского морпорта (сточными водами).

Теги: #морпорт #ампу #николаев #экология
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рекорды «Запорожстали» вошли в Книгу рекордов Украины

Мининфраструктуры выступает за передачу Николаевского желдорвокзала в концессию

Николаевский морпорт в январе-октябре увеличил перевалку на 16,6%

Минфин может увеличить норму отчислений АМПУ в госбюджет до 90%

АМПУ рассчитывает на завершение корпоратизации до 2020г

АМПУ договорилась с двумя портами Египта развивать грузовое и пассажирское сообщение

АМПУ объявила тендер на закупку 3 лоцманских катеров за 274,6 млн грн

АМПУ зафиксировала загрязнение акваторий Мариупольского и Херсонского морпортов

Посол Швеции в Украине отмечает подвижки "Запорожстали" на пути экологической модернизации по примеру европейских компаний

"Запорожсталь" совместно с заповедником провела экоквест по Хортице по программе "Спасем Днепр вместе!"

ПОСЛЕДНЕЕ

Драги оптимистичен по поводу экономики еврозоны, но предупредил о возможном замедлении инфляции

"Укргазвыдобування" намерено до конца 2019г построить СЭС мощностью 3 МВт

АМКУ оштрафовал "Мастер Авиа" и аэропорт "Киев" суммарно на 2,5 млн грн за антиконкуретные согласованные действия

Миру грозит торговая "холодная война" из-за США и КНР - министр финансов Франции

Участие в эксперименте мониторинга эмоций является добровольным – МХП

Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил чистую прибыль на 16,2%

ЧБТР рассматривает возможность финансирования строительства ВЭС в Херсонской области

Столичный ТРЦ White откроется до конца 2020г – UTG

Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах Германии

ВТБ Банк (Киев) ввел дополнительную 15% комиссию на снятие наличных и переводы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА