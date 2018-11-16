Экономика

11:58 16.11.2018

Участие в эксперименте мониторинга эмоций является добровольным – МХП

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Участие в эксперименте мониторинга эмоций является добровольным – МХП

 Инновационный пилотный проект мониторинга эмоций в агрохолдинге МХП проходит тестирование и участие сотрудников в нем является добровольным, сообщила директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина.

"Проект проходит тестирование, он не внедрен! Пока идут исследования, нам добровольно!!! помогают в этом более 70 подтвердивших свою готовность экспериментировать сотрудников", – написала она на своей странице в Facebook.

Директор департамента добавила, что с помощью этих добровольцев группа психологов и экспертов, использующих мировую практику международных корпораций, обучает технику распознавать эмоции, работать с этими данными и сигнализировать о проблемах.

К.Прожогина отметила, что это проект компьютерного моделирования, а не слежения. "Его цель – понять, не находится ли человек в пограничном состоянии, в котором он системно разрушает сам себя", – пояснила директор департамента.

По ее словам, в случае фиксации с человеком поговорит представитель HR, чтобы помочь справиться ему с проблемой.

К.Прожогина также уточнила, что рассказанная главой правления МХП Юрием Косюком на форуме "Дирижеры изменений" история о сотруднике, которому задали вопросы из-за набора им веса, не имеет отношения к проекту. "Это просто пример, который иллюстрирует сложность выявления реальных причин демотивации сотрудников", – пояснила она.

Директор департамента отметила, что ключевой тезис программы состоит в том, что счастливые люди более эффективны в своей деятельности, поэтому подобные исследования степени удовлетворенности персонала являются распространенной практикой ведущих компаний мира, среди которых она назвала Google, Twitter, Facebook, Flickr, YouTube, Ricoh, Fujifilm, Canon, Nikon.

В интервью РБК она уточнила, что проект МХП учитывает имеющийся опыт, но является разработкой отечественных IT-специалистов и авторов ряда стартапов, которые активно сотрудничают с международными исследовательскими институтами и библиотекой Behavioural Science Institute. По ее словам, вторую часть команды, представленную сертифицированными психологами и экспертами, возглавляет психолог Вадим Колесников.

К.Прожогина сообщила, что после завершения тестового проекта, в котором принимают участие преимущественно представители отделов HR и IT, будет проведен анализ и коррекция с учетом "обратной связи" от участников эксперимента, после чего будет решаться вопрос о полноценном внедрении.

"Рассчитываем, что процесс займет не менее одного года. Будем "идти" от подразделения к подразделению, от предприятия к предприятию", – сказала директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП, уточнив, что планируется также широкая информационная кампания по разъяснению сути проекта.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд. За первое полугодие 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 10% - до $190 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выручка выросла на 16% - до $694 млн.

Теги: #мониторинг #мхп #кадры #эмоции
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