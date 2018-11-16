ЧБТР рассматривает возможность финансирования строительства ВЭС в Херсонской области

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) рассматривает возможность участия в финансировании строительства ООО "Сивашэнергопром" (Херсонская обл., "дочка" норвежской NBT) ветровой электростанции (ВЭС) в Херсонской области установленной мощностью 250 МВт, говорится в сообщении на сайте банка.

Предположительная сумма финансирования не уточняется.

Как сообщалось, в начале сентября 2018 года был подписан договор по реализации международного инвестиционного проекта по строительству ВЭС в Херсонской области при ведущей роли норвежской компании NBT. Строительство ветропарка позволит обеспечить электричеством из возобновляемых источников энергии более трети потребления всей Херсонской области. Согласно проекту, уже к концу следующего года вдоль северного побережья озера Сиваш будет построено 67 ветровых электроустановок. Объем инвестиций, предусмотренный данным договором, составляет около $450млн.

Сообщалось также, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит вопрос организации кредита на сумму до EUR150 млн для ООО "Сивашэнергопром" (Херсонская обл., "дочка" норвежской NBT) для ВЭС. При этом EUR75 млн может быть выделено из собственных средств ЕБРР, вторая половина – синдицирована из других источников.

Норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт) и намерена построить на сопредельных территориях ВЭС установленной мощностью 250-330 МВт. В 2006 году Херсонская облгосадминистрация (ОГА) передала недостроенную Сивашскую ВЭС в концессию ООО "Сивашэнергопром" до 2055 года.