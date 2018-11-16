ВТБ Банк (Киев) ввел дополнительную 15% комиссию на снятие наличных и переводы

ВТБ Банк (Киев) с 14 ноября ввел дополнительную 15%-ную комиссию на выдачу наличных средств в национальной и иностранной валюте вне зависимости от суммы.

Согласно новым тарифам на услуги банка, исключение составляет лишь снятие наличных в пределах 10 тыс. грн, или $350 в сутки, зачисленных с депозитного счета, а также переводы на собственные счета, открытые в ВТБ Банке.

Ранее банк сообщал, что вынужден был с 5 ноября ввести комиссии и лимиты на снятие наличных из-за снижения объема ликвидности после решения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года о блокировании активов, которое лишило банк возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

В частности, комиссия на снятие наличных в объеме до 10 тыс. грн или $350 в сутки составляла 1%, но не менее 5 грн или $1, а свыше 10 тыс. грн или $350 – 10%. Исключение было сделано лишь для российских рублей, для которых комиссия была установлена на уровне 0,7-1%.

Комиссия на гривневые переводы в другие банки составляла 1,5-3% при сумме до 30 тыс. грн сутки и 10% – свыше 30 тыс. грн.

Нацбанк Украины 5 ноября заявил, что продолжает осуществлять усиленный мониторинг ситуации в ВТБ Банке, и при необходимости готов принять меры в пределах располагаемых полномочий.

Руководитель финансового департамента, старший вице-президент российского ВТБ Дмитрий Пьянов 8 ноября сказал журналистам, что материнский банк не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинского дочернего банка при сохранении существующих ограничений по судебному решению.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка (все – Киев). Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Определением суда от 5 сентября ВТБ Банку, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Указанное выше разбирательство в Гааге было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL).

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

ВТБ Банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 22-е место (8,033 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.