Экономика

10:03 16.11.2018

На Закарпатье контрабандист сбил автомобилем начальника пограничного отдела

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На Закарпатье контрабандист сбил автомобилем начальника пограничного отдела

Офицер Государственной пограничной службы Украины, начальник пограничного отдела "Деловое" в Закарпатской области госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии и в настоящее время пребывает в коме после наезда на него автомобилем неизвестным лицом, причастным к осуществлении контрабанды через украинско-румынскую границу.

"Контрабандисты из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника… отдела "Деловое" Мукачевского отряда. В настоящее время военнослужащий находится в коме… В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в пределах действующего законодательства будет применять оружие", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в пятницу.

По данным ведомства, сотрудники Госпогранслужбы разоблачили вместе с пограничниками Румынии в четверг поздно вечером преступные действия контрабандистов. Во время совместных действий на территории Румынии были задержаны два человека и 10 тюков табачных изделий, а на украинской территории велся поиск остальных причастных к сделке лиц.

"Вскоре возле р.Тиса, по которой проходит госграница, пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили крупную сумму средств, которые он, вероятно, получил за осуществление незаконной сделки. В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела "Деловое" другое неизвестное лицо осуществило наезд автомобилем марки "Ауди". В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Пограничник был доставлен в реанимационное отделение, где ему безотлагательно провели операцию. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Автомобиль, которым был осуществлен наезд на пограничника, задержан, однако сам водитель с места преступления убежал, его личность предварительно уже установлена, ведется его поиск совместно с сотрудниками Национальной полиции. "Действия водителя подпадают под признаки правонарушения по ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа)", - отмечают в ведомстве.

Теги: #наезд #госпогранслужба #закарпатье #контрабанда
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