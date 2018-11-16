Экономика

09:47 16.11.2018

Tesla собирается увеличить производство Model 3 до 7 тыс. машин в неделю

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Tesla собирается увеличить производство Model 3 до 7 тыс. машин в неделю

 Американский производитель электромобилей Tesla Inc. собирается нарастить производство седанов Model 3 до 7 тыс. в неделю к концу ноября, написал блог Electrek, в распоряжении которого оказалось письмо главы компании Илона Маска сотрудникам.

В июле Tesla заявила, что сумела достичь поставленной цели и выйти на производство 5 тыс. машин Model 3 в неделю. Tesla не уточняла, сколько электромобилей выпускается сейчас

И.Маск посетит линии сборки Model 3 на заводе в калифорнийском Фремонте 27 и 28 ноября. В письме отмечается, что к этому времени производство должно выйти на уровень 50 единиц в час и более, "поскольку именно это необходимо для производства 1000 машин в сутки".

Model 3 призвана стать первой массовой и бюджетной моделью Tesla, и руководство компании надеется, что выход на целевое производство позволит получить достаточный денежный поток, чтобы избежать необходимости привлечения нового капитала.

Вместе с тем американские СМИ сообщают, что Tesla снижает цены на солнечные элементы для жилых зданий на четверть, чтобы подстегнуть продажи.

Теги: #tesla
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