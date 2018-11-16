Экономика

09:37 16.11.2018

В Смеле теплоноситель подают уже 9 котельных из 20, ряд домов, школ, детсадов и больниц уже отапливаются - Зубко

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В Смеле теплоноситель подают уже 9 котельных из 20, ряд домов, школ, детсадов и больниц уже отапливаются - Зубко

В г.Смела Черкасской области, где ранее было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, в рабочем режиме работает уже 9 котельных из 20, тепло уже подано в ряд объектов социальной сферы и почти полсотни жилых домов, сообщает вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

"В рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных… Тепло подано в 4 детсадика, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов. О ходе подключения других 5 котельных и выход на рабочий температурный режим буду информировать дополнительно", – написал Г.Зубко на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

По его словам, работы по запуску теплоснабжения в городе были возобновлены утром в пятницу в 7.30 утра.

Ранее в пятницу вице-премьер сообщил, что обеспечено газоснабжение на 15 котельных из 20, обеспечивающих теплом 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов из 152. На тот момент на подачу тепла работали 4 котельных, остальные находились в процессе запуска.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла - жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Население Смелы - 68 тысяч человек, к 20 неработающим котельным подключено 152 дома, в которых проживает 19,7 тыс. человек.

Теги: #зубко #черкасская_область #отопление #смела
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