Экономика

19:01 15.11.2018

"ArcelorMittal Кривой Рог" за 10 мес. инвестировал в развитие производства около $349 млн

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"ArcelorMittal Кривой Рог" за 10 мес. инвестировал в развитие производства около $349 млн

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в январе-октябре 2018 года инвестировало около $349 млн в развитие производства, в том числе $271,3 млн – капитальные инвестиции, $77,4 млн – операционные. 

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, большая часть капитальных и операционных затрат связана с обновлением и развитием металлургического производства. 

При этом уточняется, что среди ключевых проектов – строительство двух новых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ №№ 2, 3) мощностью в 1,4 млн тонн в год каждая. Стоимость инвестпроекта – около $144 млн. Уже смонтировано 97% металлоконструкций и выполнено около 75% всех строительных работ, на 2/3 завершена поставка основного оборудования компании SMS Group, идет его монтаж.

Ожидается, что к весне будущего года одна из построенных МНЛЗ выдаст первую заготовку. 

Второй масштабный инвестпроект – реконструкция мелкосортного стана № 250-4. В настоящее время уже поставлено 80% основного оборудования компании DANIELI, выполнено 95% детального инжиниринга, фундаменты построены на 70% от общего объема проекта.

Общая стоимость проекта – около $55 млн. Проектная мощность стана после реконструкции составит свыше 1 млн тонн арматурного проката в год, при этом появится возможность выпускать арматуру №№ 8–24 в бунтах со шпулерной намоткой. Кроме того, стан сможет производить арматурный прокат в пачках длиной до 14 м с использованием новой механизированной линии упаковки. 

Меткомбинат также продолжает реконструкцию агломерационного цеха №2, стоимость которой составляет около $150 млн. К настоящему времени из шести агломашин цеха реконструированы две: №№ 5 и 6. Остальные четыре агломашины (№№ 1–4) будут обновлены в 2019-2020 гг. – контракты на поставку оборудования уже подписаны. Вследствие реконструкции будут улучшены экологические показатели по выбросам, на 10% вырастет производительность. 

Также сообщается, что ранее, в апреле 2018 года, начались горячие испытания обновленной коксовой батареи № 5 (в феврале 2017 – батареи № 6) - крупнейший инвестпроект на предприятии за последние несколько лет. Весь комплекс новых батарей обойдется предприятию в $160 млн. 

Инвестиционная программа 2018 года реализуется и в горном департаменте предприятия. В частности, идет модернизация дробильной и рудообогатительных фабрик, замена насосных агрегатов, восстановление существующей горнотранспортной техники, приобретение новых большегрузных автосамосвалов и др. 

Ожидается, что в 2018 году капитальные и операционные инвестиции АМКР превысят $400 млн.

Ранее со ссылкой на заместителя гениректора по технологии и экологии ПАО Тивари Винай сообщалось, что ArcelorMittal с момента приобретения предприятия в Кривом Роге активно инвестирует в его развитие – в новые технологии, реконструкцию и ремонты агрегатов.

"Делает ставку на стратегические проекты, чтобы значительно обновить производственные мощности предприятия. С 2006 год по 2017 год инвестиции составили около $4,5 млрд (CAPEX + OPEX). В этом году компания вложит $400 млн. В 2019-2022 гг. планируем инвестировать еще около $1,5 млрд, продолжить реализацию масштабной инвестпрограммы", - сказал он.

Как сообщалось, в 2018 году меткомбинат продолжает инвестировать в обновление производственных мощностей: запланированная сумма - $404 млн (10,9 млрд грн).

Общий объем инвестиций в развитие производства до 2020 года ранее был установлен в размере $1,2–1,5 млрд.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #arcelormittal
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