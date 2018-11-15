Нефть дорожает, несмотря на максимальный с 2017г рост запасов в США

Цены на нефть растут в четверг, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на максимальное с февраля 2017 года увеличение запасов нефти.

Поддержку рынку оказывает информация о том, что Минфин США включил в санкционные списки 17 жителей Саудовской Аравией в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 кв выросла на $0,93 (1,41%) - до $67,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,68 (1,21%) - до $56,938 за баррель.

Запасы нефти в США выросли по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Минэнерго.

Запасы бензина по итогам недели упали на 1,41 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,59 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за неделю на 2,3 млн баррелей, а также снижение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 894 тыс. баррелей и 2,7 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом.

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В числе подпавших под санкции лиц - генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Отайби. Также под санкции подпал Сауд аль-Кахтани. По данным агентства Bloomberg, С.аль-Кахтани был советником наследного принца Саудовской Аравии, но после убийства Дж.Хашкаджи его отстранили от этой должности.