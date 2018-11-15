Экономика

17:54 15.11.2018

РФ возвратила Украине ранее уплаченные судебные расходы

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РФ возвратила Украине ранее уплаченные судебные расходы

Россия возвратила Украине ранее уплаченные судебные расходы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Сумму средств собеседник агентства не уточнил, в то же время отметил, что вся подлежащая уплате сумма получена.

Как сообщалось, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.

Украина в сентябре 2017 года оплатила подлежащие возмещению судебные издержки: компания The Law Debenture Corporation, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, тогда подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов.

Апелляционный суд Англии решением от 14 сентября 2018 года отправил на новое рассмотрение решение первой инстанции и при этом потребовал от России возвратить Украине до 9 ноября 2018 года ранее уплаченные судебные расходы.

Теги: #еврооблигации #рф #суд #расходы
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