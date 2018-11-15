Курс биткойна упал до минимума с октября 2017 года

Распродажа биткойнов длится уже четвертую сессию подряд, в результате чего курс криптовалюты опустился до минимальной отметки с октября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Биткойн торгуется в районе $5474,99, что на 2,75% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. При этом в ходе торгов падение курса доходило до $5408,08.

В целом капитализация рынка криптовалют за последние сутки упала более чем на $30 млрд - до $181 млрд, что также является самым низким показателем за год.

Падение рынка усилило неопределенность среди криптовалютных инвесторов, а многие аналитики предсказывают продолжительный "медвежий" рынок в 2019 году, отмечает Дональд Буллерс из Elastos.

Котировки декабрьских фьючерсных контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE в четверг снижаются на 1%, между тем цена ноябрьских фьючерсов на CME повышается на 0,75%.

Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ether подешевела на 1%, Litecoin - на 1,3%.