Украина за 10 мес. увеличила импорт угля на 15,5%

Украина в январе-октябре 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 15,5% (на 2 млн 343,37 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 17 млн 425,708 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на сумму $2 млрд 461,009 млн, что на 14,4% больше, чем в январе-октябре-2017 ($2 млрд 151,445 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 525,896 млн (доля в импорте - 62%), США – на $739,278 млн (30,04%), Канады – на $126,946 млн (5,16%), других стран – на $68,889 млн (2,8%).

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Кроме того, Украина в январе-октябре-2018 года экспортировала 56,223 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $8,355 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, Словакию – на $3,201 млн, Молдову – на $0,454 млн, другие страны – на $0,103 млн.

Как сообщалось, Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), США – 664 тыс. тонн (+47,7%), ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, 2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн.