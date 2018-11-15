Все котельные в Украине работают, кроме 20, обслуживающих Смелу

В Украине работают все котельные, за исключением 20-ти, которые обслуживают город Смела (Черкасская обл.), сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"20 котельных сегодня не работают. Это… котельные, которые не работают в городе Смела и не работают в Украине", - сказал вице-премьер на заседании государственной комиссии по предотвращению возникновения ЧС в г.Смеле из-за отсутствия теплоснабжения в четверг.

Он добавил, что решение чрезвычайной комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф относительно запуска теплоснабжения в Смелее будет принято в четверг.

"В парламенте зарегистрировано постановление о перевыборах городского головы и городских депутатов. Но это длительный процесс", - сказал вице-премьер.

Кроме того, Г.Зубко отметил, что в Черкасской области работает штаб по предотвращению ЧС, идет подготовка к снегопадам, а также готовится разворачивать палаточные городки при необходимости во время сильных морозов.

Внефракционные народные депутаты Павел Кишкарь и Виктор Кривенко 8 ноября зарегистрировали проект постановления №9280 о назначении внеочередных выборов депутатов Смелянского городского совета и городского головы Смелы в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня вступления в силу данного постановления в случае его принятия.

В пояснительной записке к проекту постановления инициаторы аргументируют необходимость проведения досрочных выборов фактами нарушений Конституции и действующего законодательства городским головой А.Цыбко и чиновниками местного самоуправления, а также в связи с дестабилизацией социально-политической ситуации в Смеле.