Глава "Нафтогаза" подтвердил приостановку размещения евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила решение отложить размещение пятилетних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

"Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", - написал глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Продолжаем отслеживать рыночную ситуацию, планируем вернуться к вопросу размещения на внешних рынках при более благоприятных условиях", - добавил он.

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Ранее, 14 ноября, источник на финансовом рынке сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что "Нафтогаз" отложил размещение 5-летних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" с 5 ноября проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки. По данным источника в банковских кругах ориентир доходности 5-летних евробондов НАК "Нафтогаз Украины" в долларах находился на уровне 10,9% годовых.

В свою очередь глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время форума в Киеве 13 ноября высказал мнение, что ключевыми факторами, определяющими объем и стоимость внешних инвестиций в Украину, являются: наличие независимых компетентных регуляторов и справедливой судебной системы.

"Инвесторы во время роад-шоу заявили, что будут добавлять премию за эти риски", - сказал он.

Организаторами размещения евробондов выступают Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК "Нафтогаз Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

"Нафтогаз" планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.