Экономика

16:08 15.11.2018

ЕБА призывает президента и Раду не поддерживать инициативу Минсоцполитики об отмене верхней границы начисления ЕСВ

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ЕБА призывает президента и Раду не поддерживать инициативу Минсоцполитики об отмене верхней границы начисления ЕСВ

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) раскритиковала утвержденный Кабинетом министров законопроект об отмене верхней границы начисления единого социального взноса (ЕСВ), подчеркнув, что вместо эффекта детенизации он предлагает внедрить дополнительную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков.

"ЕБА обращается к Верховной Раде Украины и президенту с просьбой не поддерживать инициативу об увеличении нагрузки на оплату труда, которая в предложенном виде является опасным, однобоким и выборочным действием, а не комплексным решением вопроса", – сообщается в пресс-релизе бизнес-ассоциации в четверг.

По мнению экспертов ассоциации, такое предложение Министерства социальной политики не возымеет должного эффекта на детенизацию зарплат, но может создать цепную реакцию негативных последствий. Среди таковых – рост расходов бизнеса.

"Минсоцполитики рассчитывает получить дополнительные 10 млрд грн ЕСВ – соответственно, на эту сумму вырастут расходы бизнеса на обязательные платежи", – поясняется в сообщении ЕБА.

"Возмущение вызывает то, что львиную долю этих дополнительных поступлений должны обеспечить налогоплательщики, которые уже сейчас легально выплачивают заработные платы. Фактически, под лозунгами детенизации зарплат на самом деле предлагается внедрить дополнительное налогообложение добросовестных налогоплательщиков, которые не работают в тени", – указывается в сообщении.

ЕБА отмечает, что для образования, сферы услуг и IT зарплата составляет львиную долю расходов, поэтому рост ЕСВ увеличит расходы бизнеса на создание новых рабочих мест с легальной зарплатой и создаст дополнительный фактор оттока сотрудников за границу.

"Убеждены, что предлагаемые Министерством социальной политики меры еще больше поощрят недобросовестных плательщиков к сохранению теневых схем, ведь это посылает им недвусмысленный сигнал, что любые потери бюджета будут компенсироваться за счет добросовестных плательщиков ", – подчеркнули в бизнес-ассоциации.

Увеличение уплаты ЕСВ приведет к сокращению размера зарплат, что повлечет за собой уменьшение поступлений от военного сбора и налога на доходы физических лиц, а значит, негативно повлияет на доходы местных бюджетов, полагают в ЕБА.

Эксперты ассоциации в четверг провели встречу с представителями министерства по поводу данного вопроса и планируют более детально изучить законопроект, чтобы вскоре обнародовать свои заключения.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 ноября утвердил разработанный Минсоцполитики законопроект, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу его начисление. Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% ЕСВ с зарплат, сумма которых не превышает 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн). Законопроект предлагает начислять ЕСВ по данной ставке на зарплаты, не выше 25 минимальных (104 тыс. грн), а свыше этой суммы ввести регрессивную шкалу начисления соцвзноса. "Ставка ЕСВ для заработных плат, которые превышают границу в 104 тыс. грн будет уменьшаться аж до 5% для суммы, которая превышает 270 размеров минимальных зарплат", – пояснил министр соцполитики Андрей Рева.

Законопроект также предусматривает требование уплачивать ЕСВ руководителям предприятий исходя из расчета двух минимальных заработных плат. Помимо этого, предлагается усилить криминальную ответственность за нарушение порядка уплаты ЕСВ или его неуплату.

Теги: #минсоцполитики #есв #еба
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