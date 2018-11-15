Николаевский морпорт в январе-октябре увеличил перевалку на 16,6%

Николаевский морской порт в январе-октябре 2018 года увеличил перевалку грузов на 16,6% по сравнению с январем-октябрем 2017 года – до 22,45 млн тонн.

Согласно статистическим данным ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 24,4% - до 16,6 млн тонн, импортных – на 7,13%, до 4,7 млн тонн, каботажных – на 83,05%, до 836,3 тыс. тонн. Перевалка транзитных грузов упала на 76,9% - до 228,5 тыс. тонн.

За январь-октябрь 2018 года Николаевский морпорт увеличил перевалку наливных грузов на 1,47% - до 2,38 млн тонн, сухих сыпучих - на 20,16%, до 17,7 млн тонн, тарно-штучных – на 8,6%, до 2,33 млн тонн.

Как сообщалось, объем перевалки в Николаевском морпорту в январе-сентябре 2018 года составлял 19,8 млн тонн грузов, что на 15,5% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом. Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.