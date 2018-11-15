Европарламент намерен ограничить выбросы CO2 грузовым транспортом на 30% к 2030г.

Европейский союз намерен ввести обязательные нормы выбросов углекислого газа грузовыми автомобилями и автобусами.

Европарламент одобрил в первом чтении проект соответствующей директивы ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Новый закон обязывает автопроизводителей значительно снизить вредные выбросы грузовиков и автобусов. В частности, к 2025 году выброс СО2 грузовым транспортом должен сократиться на 20%, к 2030 году - на 35% по сравнению с уровнем 2019 года.

Помимо этого не менее 20% выпускаемых автопроизводителями грузовых машин к 2030 году должны быть с пониженным уровнем эмиссии выхлопных газов (не менее чем на 50%).

Таким образом, Европарламент ужесточил требования по сравнению с проектом Еврокомиссии, которая предлагала добиться сокращения выбросов грузовым транспортом на 15% к 2025 году и на 30% к 2030 году.

Одобрив проект директивы, Европарламент дал добро Еврокомиссии на переговоры с Советом Евросоюза. Страны ЕС пока не выработали единой позиции по этому вопросу.

В Германии с 1990 года выбросы грузового транспорта увеличились вдвое, в то время как общий объем вредных выбросов в атмосферу сократился на 28%, сообщили в Федеральном объединении предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). В связи с этим BDEW приветствовало решение парламентариев ЕС.

В свою очередь в Федеральном объединении немецкой промышленности (BDI) его раскритиковали. Как отмечают представители BDI, реалистичным было бы сокращение выбросов грузового транспорта на 7% до 2025 года и на 16% к 2030 году.