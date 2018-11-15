Фунт резко дешевеет на растущих политических разногласиях в Великобритании

Фунт стерлингов резко дешевеет в четверг, теряя более 1,5% относительно большинства основных мировых валют, на фоне растущей политической неопределенности в Великобритании, ставящей под вопрос судьбу соглашения с ЕС по Brexit.

Курс фунта к доллару США по данным на 16:25 мск снизился на 1,5%, до $1,2794. В течение сессии курс опускался до $1,2751, его падение, достигавшее 1,8%, стало максимальным за 17 месяцев.

Фунт теряет 1,5% по отношению к евро, 1,7% - к японский иене и швейцарскому франку.

Как сообщалось, в среду сразу три британских министра подали в отставку из-за несогласия с проектом соглашения Великобритании и ЕС по Brexit спустя менее 24 после того, как премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила, что заручилась поддержкой своего кабинета в отношении этого плана.

В отставку подали министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей.

Выступление Т.Мэй в парламенте в четверг, где она представила согласованный с ЕС план выхода страны из ЕС, сопровождалось смешками законодателей, особенно явно они слышались после слов премьера о том, что Brexit будет "упорядоченным", пишет MarketWatch.

Т.Мэй заявила, что Brexit будет "гладким и упорядоченным" и произойдет в намеченный срок - 29 марта.

Эксперты отмечают, что отставки министров являются серьезным ударом для Т.Мэй и ставят под вопрос ее способность сохранить за собой пост премьера.

"Мы полагаем, что отставка Д.Рааба - это серьезный удар. Уход Э.Маквей - менее серьезный, однако тот факт, что отставка произошла вслед за Раабом, усугубляет ситуацию", - отмечает валютный аналитик Nomura Джордан Рочестер.

"Что нас беспокоит, так это то, сколько министров, видя эти новости, решит, что лучше уйти сейчас, чем ждать чего-то", - цитирует эксперта MarketWatch.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,2% в ходе торгов в четверг.

Курс евро к доллару опустился на 0,1%, до $1,1298.

Стоимость американской валюты относительно иены опустилась на 0,2%, до 113,41 иены, курс евро к иене упал на 0,3%, до 128,12 иены.