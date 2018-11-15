"Эпицентр К" откроет первый торговый центр со спорткомплексом

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть одноименных строительных торговых центров, 17 ноября откроет первый в сети ТЦ со спортивным комплексом в Славуте (Хмельницкая обл.).

Как сообщила пресс-служба "Эпицентр К" агентству "Интерфакс-Украина", объект станет 50-тым в сети торговых центров в Украине.

"Эпицентр" продолжает реализовывать программу по открытию ТЦ малого формата – площадью 2-6 тыс. кв. м, расположенных в райцентрах и городах областного подчинения.

Одноэтажное здание ТЦ "Эпицентр" в Славуте площадью 4,35 тыс. кв. состоит из 13 торговых отделов, а также отделов ФРД, отдела on-line торговли и кафе", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, общая площадь нового спорткомплекса в составе ТЦ составляет более 580 кв. м. Помещение зонировано под разные виды спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, большой теннис, тяжелую атлетику, настольный теннис, зоны для занятия боксом и тренажеры.

Кроме того, инфраструктура объекта включает 80 парковочных мест для автомобилей и велопарковку.

Штат сотрудников ТЦ "Эпицентр" составит 61 новых чел.

Как сообщалось о планах группы компаний "Эпицентр К" до конца 2018 года расширить одноименную сеть до 53 ТЦ, открыв пять новых объектов – в Хмельницкой, Львовской, Закарпатской и Донецкой областях.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

Как сообщалось со ссылкой на генерального директора ООО "Эпицентр К" Петра Михайлишина, товарооборот сетей гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", управлением которыми занимается группа компаний "Эпицентр К", за 2017 год составил 42 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 15 ноября 2018 года, участниками ООО"Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем числится Петр Михайлишин.