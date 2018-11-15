Украина за 10 мес. экспортировала электроэнергию на $266 млн

Украина в январе-октябре 2018 года экспортировала электроэнергию на сумму $266,113 млн, в т.ч. в октябре – на $28,728 млн.

По данным Государственной фискальной службы, в Венгрию поставлена электроэнергия на $154,69 млн, Польшу – на $62,684 млн, Молдову – на $42,169 млн, другие страны – на $6,57 млн.

Таким образом, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в январе-октябре-2018 возрос на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($209,293 млн).

Кроме того, Украина за указанный период импортировала электроэнергию на $1,22 млн (из РФ – на $1,156 млн, Беларуси – на $0,058 млн, Молдовы – на $0,006 млн).

Как сообщалось, Украина в 2018 году планирует увеличить экспорт электроэнергии на 13,3% (0,689 млрд кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 5,855 млрд кВт-ч. Согласно прогнозному балансу на 2018 год, в частности, поставки с Бурштынского острова (Венгрия, Словакия, Румыния) запланированы в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в Польшу – 1,2 млрд кВт-ч, Молдову – 1,055 млрд кВт-ч.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, 2012 году – 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, 2013 году – 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, 2014 году – 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, 2015 году – 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, 2016 году – 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн, 2017 году – 5,2 млрд кВт-ч на $235,541 млн.