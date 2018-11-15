Цены на топливо в Украине обвалятся в ближайшие дни

Украину ждет снижение цен на все основные виды топлив в связи с падением нефтяных и газовых котировок на мировом рынке, убеждены в "Консалтинговой группе "А-95".

Так, котировки нефти Brent упали до $65/баррель, что ниже октябрьского максимума на четверть. Параллельно цены на дизтопливо в Европе снизились на 9%, на бензин — на 13%.

"Первым на мировые тенденции отзывается оптовый рынок. Цены на вагонные партии бензина за последние две недели снизились на 6%, а дизельного топлива на 10%. Это создает хорошие предпосылки для передачи эстафеты автозаправочным станциям", - отметил директор "А-95" Сергей Куюн.

По его данным, уменьшение розничных цен наблюдается с начала ноября. Крупнейшие операторы уже суммарно снизили цены на 1 грн/литр, средний показатель по рынку составил 0,65 грн/литр и 0,55 грн/литр для бензина и ДТ соответственно.

"Ноябрь пройдет под знаком падения цен на АЗС. Сегодня уже сформирован потенциал снижения цен 1,5 грн/литр. А события последних дней на мировых биржах позволяют надеяться, что до конца года цены на бензин и ДТ вернутся на отметки ниже 30 грн/литр", - считает С.Куюн.

Цены на автомобильный газ также будут снижаться в связи с обвалом внешней котировки и оптового внутреннего рынка. В "А-95" прогнозируют, что в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничной сети снизится с текущих 16 грн/литр до 14 грн/литр.