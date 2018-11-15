Экономика

13:55 15.11.2018

МВФ оценивает целевой для Украины уровень международных резервов в $30 млрд

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МВФ оценивает целевой для Украины уровень международных резервов в $30 млрд

Международный валютный Фонд (МВФ) считает все еще недостаточным текущий уровень международных резервов Украины для поддержания макростабильности.

"Сейчас резервы на уровне более $18 млрд, что хорошо, поскольку они покрывают три месяца будущего импорта. Но наша оценка такова, что для Украины такой уровень резервов все еще является низким. Он должен составлять примерно $30 млрд, - это не точная цифра. Поэтому, политика Национального банка Украины (НБУ) по покупке валюты в резервы является правильной", - сказал постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве в четверг.

Как сообщалось, международные резервы Украины в октябре 2018 года выросли на 0,6% и по состоянию на 1 ноября составляли $16,737 млрд. После поступления в начале ноября средств от размещения еврооблигаций, уровень резервов к 5 ноября возрос до $18,069 млрд, что соответствует трем месяцам будущего импорта.

НБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $19,2 млрд с $20,7 млрд, на 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд и на 2020 год – до $19,1 млрд с $19,7 млрд.

Теги: #международные_резервы #мвф
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