Цены Brent перешла к росту, WTI дешевеет на данных о запасах

Североморская нефть марки Brent перешла к росту на торгах в четверг, тогда как американская WTI продолжает дешеветь на сигналах резкого подъема запасов топлива в США.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 кв подорожали на $0,08 (0,12%) - до $66,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,26 (0,46%) - до $55,99 за баррель.

Нефть подешевела с многолетних максимумов, достигнутых в октябре, примерно на четверть на опасениях, что отказ правительства США от полного запрета на экспорт иранской нефти и повышение добычи в ОПЕК и США приведут к избытку топлива на рынке.

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Инвесторы реагируют на данные Американского института нефти (API), что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 8,8 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в четверг, на день позже обычного срока в связи с празднованием в США Дня ветеранов в понедельник. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что данные Минэнерго укажут на более умеренный подъем запасов - на 3,2 млн баррелей. Если прогноз аналитиков оправдается, это будет восьмым недельным повышением запасов подряд.

"Тот факт, что американские запасы продолжают активно увеличиваться, говорит о том, что рынок уже перенасыщен", - отмечается в отчете аналитиков Commerzbank AG.