Экономика

12:54 15.11.2018

Украина в 2018г войдет в ТОП-10 экспортеров "молочки" в мире

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Украина в 2018г войдет в ТОП-10 экспортеров "молочки" в мире

Украина в 2018 году войдет в десятку крупнейших экспортеров молочной продукции в мире, заявил первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк.

"В нас начало развиваться животноводство и, по предварительными статистическим данным, в этом году мы войдем в мировые лидеры – в десятку экспортеров молочной продукции. Наши надои растут, продуктивность животных растет, что является хорошим трендом, который нужно поддержать в следующем году", - сказал первый замминистра агрополитики на торжественном собрании по поводу Дня работников сельского хозяйства в Киеве в четверг.

По его словам, Минагропрод в 2019 году сохранит систему государственной поддержки АПК и учтет "ошибки, допущенные в этом году".

"Мы изменим механизмы доставки денег, чтобы как можно больше субъектов, работающих в аграрном бизнесе, получили эти средства", - сказал М.Мартынюк.

"Мы не довольны тем, как сегодня внедряются программы государственной поддержки АПК, Нам нужно лучше таргетировать эту поддержку. Я призываю, в том числе ассоциации, чтобы в следующем году мы сделали лучшие механизмы адресной поддержки, чтобы мы имели больше возможностей в АПК, поскольку наше задание – делать глубинную переработку (с/х продукции - ИФ) в Украине", - заявил на событии премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что украинская агропродукция экспортируется в 190 стран мира, и правительство намерено "открывать новые рынки".

День работников сельского хозяйства отмечается в третье воскресенье ноября (в 2018 году – 18 ноября).

Теги: #молочка #экспорт #мартынюк
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