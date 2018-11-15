итай наметил уступки США в области торговли в ожидании G20

Власти Китая впервые с лета наметили ряд возможных уступок требованиям администрации президента США Дональда Трампа в рамках усилий по урегулированию торговых противоречий, заявили агентству Bloomberg три источника, знакомых с ходом обсуждений.

По словам двух из них, обязательства, которые Пекин готов взять на себя, не вполне отвечают требованиям США о проведении масштабных структурных реформ. Отмечается, что в ходе переговоров еще предстоит пройти долгий путь. Один из источников заявил, что переговоры между двумя странами продолжаются в конструктивном русле.

Вместе с тем прозвучало сомнение в том, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заключат соглашение по существу вопроса.

Между тем Thomson Reuters сообщает со ссылкой на источники, что Пекин направил письменный ответ на требования США о масштабных реформах в области внешней торговли. Ожидается, что этот шаг может способствовать активизации переговоров о завершении продолжительной торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Новые уступки Пекина - в основном переработка ранее сделанных предложений. Например, рассматривается возможность повышения максимальной доли иностранных инвестиций в ряде отраслей.