Экономика

12:54 15.11.2018

итай наметил уступки США в области торговли в ожидании G20

1 мин читать
итай наметил уступки США в области торговли в ожидании G20

Власти Китая впервые с лета наметили ряд возможных уступок требованиям администрации президента США Дональда Трампа в рамках усилий по урегулированию торговых противоречий, заявили агентству Bloomberg три источника, знакомых с ходом обсуждений.

По словам двух из них, обязательства, которые Пекин готов взять на себя, не вполне отвечают требованиям США о проведении масштабных структурных реформ. Отмечается, что в ходе переговоров еще предстоит пройти долгий путь. Один из источников заявил, что переговоры между двумя странами продолжаются в конструктивном русле.

Вместе с тем прозвучало сомнение в том, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заключат соглашение по существу вопроса.

Между тем Thomson Reuters сообщает со ссылкой на источники, что Пекин направил письменный ответ на требования США о масштабных реформах в области внешней торговли. Ожидается, что этот шаг может способствовать активизации переговоров о завершении продолжительной торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Новые уступки Пекина - в основном переработка ранее сделанных предложений. Например, рассматривается возможность повышения максимальной доли иностранных инвестиций в ряде отраслей.

Теги: #сша #торговля #g20
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Подъем цен на газ в США достигал 20% в среду, топливо торгуется на максимуме с 2014 г

Регулятор США начал проверку Boeing в связи с последними моделями 737-х

МЭА резко повысило прогнозы добычи нефти в США на 2018-2019гг

США возобновили торговый диалог с Китаем на всех уровнях

Цены на природный газ в США поднялись выше $4 за 1 млн BTU впервые с 2014г

США и Китай не пришли к согласию о путях договоренностей по торговле

Украина может стать Техасом в Европе – Перри

США приветствуют усилия Украины по развитию энергетической отрасли и готовы помогать ей в этом направлении - Перри

У США и Украины широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере – Гройсман

США продолжают противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку"

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ оштрафовал чешский фонд Mabon за приобретение контроля над Agromino без разрешения

Volkswagen вложит EUR1,2 млрд в производство электромобилей в Цвиккау

Британская Salic UK Limited купит у агрохолдинга "Мрия" крахмальный завод

Цены на топливо в Украине обвалятся в ближайшие дни

МВФ оценивает целевой для Украины уровень международных резервов в $30 млрд

Цены Brent перешла к росту, WTI дешевеет на данных о запасах

МВФ и ВБ отмечают слабый прогресс Украины в борьбе с коррупцией

Украина в 2018г войдет в ТОП-10 экспортеров "молочки" в мире

С начала действия программы IQ energy более 35 тыс. домохозяйств утеплили дома на общую сумму в 1,2 млрд грн

Фунт упал максимальными темпами за полтора года после отставки трех британских министров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА