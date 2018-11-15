НБУ планирует в 2019г провести стресс-тестирование сегмента розничного кредитования

Национальный банк Украины (НБУ) планирует в 2019 году провести стресс-тестирование сегмента розничного кредитования, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в четверг.

"Мы не можем не обращать внимания на рост этого сегмента, поэтому на следующий год запланировали его стресс-тестирование. У нас уже есть накопленный опыт и экспертиза при проведении оценки устойчивости банков, которые позволяют нам "тестировать" не только определенные сегменты кредитования, но и целые отрасли экономики", - написала Е.Рожкова на своей странице в "Фейсбук".

По ее словам, объем кредитования населения растет второй год подряд, темпы прироста чистых гривневых кредитов физлицам составляют 38% г/г. Положительная динамика объясняется, в первую очередь, эффектом низкой базы сравнения.

"Напомню, что по уровню проникновения розничного кредитования Украина до сих пор остается на одном из последних мест в Европе. Стоит только посмотреть на соотношение чистых кредитов населения к ВВП - 3,5%ВВП, тогда как у ближайшего соседа - Польши - этот показатель около 35% ВВП. Кроме того, в последнее время мы стали наблюдать незначительное снижение среднемесячных темпов выданных физическим лицам кредитов", - добавила она.

При этом она подчеркнула, что нынешние темпы роста объема потребительских кредитов не приведут к системным рискам для банковского сектора и макрофинансовой стабильности.

"Мы считаем, что доля NPL у активных игроков этого сегмента будет иметь склонность к росту. Но такая динамика будет соразмерной с увеличением кредитных портфелей. Основными причинами для этого могут быть как недооценка гражданами своих финансовых возможностей, так и в целом низкий уровень финансовой осведомленности. Поэтому мы регулярно проводим консультации с банками и проверяем корректность оценки кредитных рисков. Могу заверить, что системных рисков для банковского сектора и макрофинансовой стабильности от роста объема потребительских кредитов нет", - сообщила Е.Рожкова.