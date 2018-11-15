МТП "Южный" принял судно с энергетическим углем из ЮАР для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ

Госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" приняло судно с 50,5 тыс. тонн энергетического угля для Дарницкой ТЭЦ (Киев) и Черниговской ТЭЦ (Чернигов), отмечается в сообщении Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"Учитывая ухудшение погодных условий, начало отопительного сезона и дефицит энергетического угля для работы украинских ТЭЦ, очередная поставка угля из ЮАР имеет большое значение для энергетической безопасности страны", - отмечается в сообщении АМПУ.

Следующая поставка угля из ЮАР в порт "Южный" ожидается 21 ноября 2018 года: судно Stella Dora доставит 75, 9 тыс. т энергетического угля для Криворожской ТЭС.

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В свою очередь ПАО "Укрзализныця" заявило, что за с 1 июня по 13 ноября 2018 года перевезло на отечественные электростанции 18,6 млн тонн энергетического угля для нового отопительного сезона, что на 10,7% больше чем за аналогичный период 2017 года (16,8 млн тонн).

"При планировании грузовых перевозок подвижной состав в первую очередь предоставляется под погрузку именно энергетического угля", - отметили в компании.

По данным "Укрзализныци", для перевозки энергетического угля в рабочем парке на территории Украины находится 64 тыс. полувагонов, из которых почти 29 тыс. единиц – в собственности государственного перевозчика.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в январе-сентябре 2018 года увеличили потребление угля на 7,1% (на 1 млн 250,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 18 млн 818,3 тыс. тонн.