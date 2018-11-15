Экономика

11:20 15.11.2018

"Укрзализныця" тестово запустила поезд "Мукачево-Будапешт" по евроколее

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"Укрзализныця" тестово запустила поезд "Мукачево-Будапешт" по евроколее

ПАО "Укрзализныця" 14 ноября запустила тестовый поезд "Мукачево-Будапешт" на евроколее, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Планируем в ближайшее время запустить регулярное сообщение… Следующее направление — на Словакию, и также евроколея. Об этом недавно договорились со словацким коллегой", — отметил министр.

По его словам, Мукачево с его удобным сообщением со многими украинскими городами и странами ЕС может стать крупным железнодорожным хабом, и не только пассажирским.

Как сообщалось, в сентябре "Укрзализныця" отложила запуск поезда "Мукачево-Будапешт" до конца 2018 года и планировала на 2019-й год новый поезд "Киев-Берлин".

Теги: #укрзализныця #мукачево_будапешт
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