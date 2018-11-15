Прибыль Aston Martin выросла почти вдвое в III квартале благодаря спросу в Китае

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda увеличил прибыль почти вдвое в третьем квартале благодаря сильному росту продаж в Китае.

Компания в четверг опубликовала финансовую отчетность впервые после октябрьского IPO, на котором ее капитализация была оценена в 4,33 млрд фунтов.

Как говорится в сообщении Aston Martin, скорректированная прибыль поднялась до 54 млн фунтов с 28 млн фунтов годом ранее.

Квартальная выручка взлетела на 81% - до 282 млн фунтов.

При этом доналоговая прибыль увеличилась с 0,3 млн до 3,1 млн фунтов.

Aston Martin в июле-октябре продала 1 176 автомобилей - вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. В Китае объемы реализации выросли более чем вдвое благодаря спросу на новую модель Vantage и вариации DB11. В Великобритании продажи увеличились на 66%.

Теперь компания ожидает продажи спорткаров по итогам 2018 года ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 6,2 тыс. до 6,4 тыс.

Aston Martin находится в процессе запуска второго завода, который будет расположен в Уэльсе. Новое предприятие позволит удвоить производственные мощности, на нем будут собираться первые внедорожники компании, а также электромобили Lagonda, которые пока находятся в разработке.

Несмотря на сильные результаты, акции Aston Martin подешевели на 4,8%. Ее капитализация с момента IPO упала более чем на 15%.

Aston Martin была основана в 1913 году. Компания получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.