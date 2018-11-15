Экономика

11:04 15.11.2018

"Овостар Юнион" за 9 мес. увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

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"Овостар Юнион" за 9 мес. увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам января-сентября 2018 года нарастил чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $13,85 млн.

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи в четверг, выручка "Овостара" увеличилась в 1,6 раза - до $94,66 млн.

Как отмечает группа, доход от реализации яиц за девять месяцев 2018 года возрос в 1,6 раза - до $67,77 млн, от яичных продуктов – на 47,5%, до $26,9 млн.

В соответствии с документом, валовая прибыль "Овостара" увеличилась в 1,6 раза - до $23,66 млн, операционная – в 1,5 раза, до $15,18 млн, показатель EBITDA - на 42%, до $17,3 млн.

Как сообщалось, "Овостар" в январе-сентябре 2018 года нарастила продажи яиц на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,056 млрд штук. Производство яиц за этот период сократилось на 3,5% - до 1,202 млрд штук.

По состоянию на 30 сентября 2018 года общее поголовье компании сократилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 7,3 млн голов, поголовье несушек - на 4,4%, до 6,5 млн голов.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Б.Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар Юнион" по итогам 2017 года нарастил чистую прибыль на 2% по сравнению с 2016 годом - до $22,9 млн. Его выручка в прошлом году возросла на 27% - до $98,7 млн, валовая прибыль - на 18%, до $30,8 млн.

В 2017 году "Овостар Юнион" произвел 1,659 млрд яиц, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 13% - до 1,195 млрд шт.

Теги: #яйца #прибыль
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