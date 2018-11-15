Европейские рынки акций упали на статданных и обвале цен на нефть

Фондовые индексы Западной Европы завершили в минусе торги в среду, инвесторы отреагировали на падение цен на нефть накануне и статданные из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам сессии на 0,6%, до 362,27 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,28%, французский CAC 40 - 0,65%, германский DAX - 0,62%.

Итальянский FTSE MIB упал на 0,78%, испанский IBEX 35 - на 0,42%.

Стоимость нефти эталонных марок во вторник рухнула примерно на 7% на опасениях излишка топлива на рынке. В среду Brent восстанавливается, но лишь на 1,7%.

Тем временем правительство Италии во вторник отказалось менять проект бюджета на 2019 год, как того требовала Еврокомиссия. Рим по-прежнему планирует дефицит на уровне 2,4% ВВП и ждет роста экономики на 1,5%, но обещает более жестко контролировать расходы и активизировать продажу госактивов.

Евросоюз может наказать Италию за неподчинение бюджетным правилам ЕС штрафом в 0,2% ВВП.

Как стало известно в среду, экономика Германии в третьем квартале сократилась впервые с 2015 года - на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, вдвое хуже прогноза. Темпы снижения были максимальными с начала 2013 года.

Оценка роста ВВП еврозоны в третьем квартале подтверждена на минимуме за 4 года - 0,2% против 0,4% кварталом ранее. В годовом выражении ВВП еврозоны увеличился на 1,7%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными оценками и прогнозами аналитиков.

В Великобритании инфляция в октябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,4% в годовом выражении, тогда как эксперты прогнозировали ее усиление до 2,5%.

Бумаги германской энергокомпании RWE подорожали на 0,7%. Концерн сократил операционную прибыль в третьем квартале, но подтвердил годовой прогноз EBITDA и чистой прибыли, а также дивидендов.

Курс ценных бумаг E.ON вырос на 3% благодаря увеличению скорректированной чистой прибыли в июле-сентябре. По итогам года прибыль будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона, объявила компания.

Акции британской генкомпании SSE поднялись в цене на 5,3%, несмотря на доналоговый убыток в первом финполугодии. SSE планирует консолидировать активы в сфере энергетики возобновляемых ресурсов в Великобритании и Ирландии.

Фармкомпания Merck KGaA увеличила капитализацию на 4,2%. Компания зафиксировала падение чистой прибыли в третьем квартале, однако повысила годовой прогноз органического роста выручки.

Котировки акций датской Moeller-Maersk снизились на 0,3% после публикации квартальной отчетности.