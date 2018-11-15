Экономика

09:33 15.11.2018

Горсовет Смелы в четверг должен принять решения, которые позволят положительно решить ситуацию с отоплением в городе

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Горсовет Смелы в четверг должен принять решения, которые позволят положительно решить ситуацию с отоплением в городе

КП "Павлоградтеплоэнерго" и Днепровская ТЭЦ получили номинации на газ и могут предоставить услуги по отоплению и горячему водоснабжению жителям городов Павлоград и Каменское, городской совет Смелы на сессии в четверг, 15 ноября, должен принять решения, которые позволять нормализовать ситуацию отоплением в городе, сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

"Есть очень положительные новости по Павлограду и Каменского – двух городов, расположенных в Днепропетровской области. В обоих случаях очень эффективно сработали местные органы самоуправления, очень сильно этими вопросами занимались мэры этих городов. Как результат – сегодня и "Павлоградтеплоэнерго" имеет номинации и может законно предоставить услуги по отоплению и горячему водоснабжению жителям, также номинации получила Днепровская ТЭЦ, расположенная на территории громады города Каменского", - сообщает "Нафтогаз Украины" на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Что касается ситуации с отоплением в г.Смела Черкасской области, то, как отметили в НАК, ситуация там остается "критической и неприемлемой".

"Завтра в городе Смела планируется проведение сессии городского совета. Если будут приняты соответствующие решения, ситуацию можно решить положительно и нормализовать", - сообщили в "Нафтогазе".

В НАК отметили, что горсовету Смелы необходимо принять решение о выполнении нормы ст.22 закона Украины "О теплоснабжении" – перевести имеющиеся долговые обязательства от предыдущего лицензиата, который предоставлял услуги по теплоснабжению жителей г.Смелы, на коммунальное предприятие. "Это прямая норма закона, и пока это не будет решено, мы не имеем законных оснований двигаться дальше", - подчеркнули в "Нафтогазе".

После этого решения будет заключен договор с коммунальным предприятием на поставку природного газа, а затем для получения номинаций на газ – воспользоваться нормой закона №1730. "Получить гарантии городского совета за коммунальное предприятие и беспроцентно реструктуризировать имеющуюся задолженность на 5-и летний срок с уплатой равными долями ежемесячно. Так как требует закон", - отметили в компании.

Теги: #нафтогаз #смела #горсовет
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