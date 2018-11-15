Кабмин снял требование к ПФ возвращать до конца бюджетного года заем на финансирование кассовых разрывов

Кабинет министров отменил требование к Пенсионному фонду (ПФ) возвращать заем на финансирование временных кассовых разрывов до конца текущего бюджетного года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Такое решение продиктовано необходимостью избежать задолженности пенсионных выплат, связанной с недостаточным финансированием, а именно – поступлений от единого социального взноса (ЕСВ), указывается в пояснительной записке к проекту документа, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В документе также отмечается, что поступления от ЕСВ составляют свыше 97% доходов ПФ.