Ощадбанк планирует до конца года провести финреструктуризацию еще на 10 млрд грн

Государственный Ощадбанк (Киев) в рамках закона "О финансовой реструктуризации" реструктуризировал 14 млрд грн из портфеля токсичных активов, сформированных в банке до 2014 года, и планирует до конца года реструктуризировать еще 10 млрд грн, сообщил глава правления банка Андрей Пышный.

"В октябре 2019 года закон о финансовой реструктуризации завершает своей действие. Все кейсы должны быть закрыты в 2019 году", – назвал он одну из главных задач на следующий год на V форуме "Дирижеры изменений" в Киеве.

А.Пышный отметил, что закон о финансовой реструктуризации, к сожалению, является единственным инструментом решения острой проблемы старых токсичных активов. Глава правления посетовал, что, несмотря на обращения к международным финансовым организациям, так и не удалось создать специальную компанию, которая занималась бы такими плохими долгами госбанков.

Говоря о других актуальных задачах, он выделил запуск работы независимого наблюдательного совета в течение полугода, а также поддержание той динамики развития банка, которую предусмотрело правительство в 5-летней стратегии и которая позволила бы поддерживать высокую динамику в отношениях с Европейским банком реконструкции и развития.

"Зарабатывать много и вкладывать правильно… Год будет еще тот: две избирательные кампании в один год – непростое упражнение. Пережить следующий год и выйти из него без потерь – вот главная задача", – сказал А.Пышный.

Он добавил, что банк пересмотрел динамику своего роста в сторону более взвешенной.

Глава правления пояснил, что финучреждение ранее много инвестировало в расчете на увеличение кредитования в 2017-2018 гг., однако из-за конъюнктуры рынка (в том числе инфляции, повышения учетной ставки Нацбанком) такого роста кредитования не произошло.

Среди ключевых достижений банка с 2014 года он назвал наращивание доли на рынке депозитов населения с 7% до 22%, увеличение числа мобильных пользователей с 13 тыс. до 3,2 млн, 30%-ную долю на рынке ипотеки и 15%-ную - на рынке кредитования покупки авто, а также один из лучших приватных банкингов и 3 млрд грн кредитного портфеля МСБ.

А.Пышный добавил, что банк обновил более половины своего 32 тыс. персонала и открыл 600 отделений нового формата.

Он также напомнил, что Ощадбанк стал первой государственной компанией, которая подала иск к РФ в международный суд в связи с аннексией Крыма. "Прошли все судебные слушания и находимся за шаг от оглашения решения Международного коммерческого арбитража. Держим кулаки", – сказал глава правления.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (208,77 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

Как сообщалось, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса является набсовет, который работает как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.

Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному представителю от Нацбанка, Минфина, Минэкономразвития и Минюста Украины, пять представителей объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета.