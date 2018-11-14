Экономика

18:44 14.11.2018

Причину обвала нефтяных цен надо искать в Вашингтоне - Citigroup

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Причину обвала нефтяных цен надо искать в Вашингтоне - Citigroup

Обвал нефтяных котировок обусловлен причинами, выходящими далеко за пределы рынка нефти, главная из которых кроется в США, сообщается в обзоре Citigroup.

Высказывания президента США Дональда Трампа по поводу ОПЕК являются лишь одним из факторов "сделанных в Вашингтоне", отмечают аналитики.

США несут главную ответственность за появление избытка предложения сырья, поскольку давили на ОПЕК с целью добиться увеличения добычи, при этом санкции, введенные против Ирана, оказались относительно слабыми.

В результате участники ОПЕК+ вернули на рынок слишком много нефти, при этом экспорт Ирана остается выше прогнозов, приводит мнение экспертов агентство Bloomberg.

"США также стоят за "медвежьими" настроениями в отношении спроса, учитывая внимание инвесторов к торговой войне с Китаем", которая к тому же усугубляет опасения по поводу экономического роста в странах emerging markets, сообщается в обзоре Citi. Кроме того, США демонстрируют экстраординарные темпы повышения поставок.

Банк прогнозирует волатильность на рынке нефти до конца первого полугодия 2019 года, при этом цены могут вырасти. На рынке может быстро сформироваться "бычий" настрой в случае холодной зимы или существенных перебоев с поставками.

Последовательное сокращение добычи странами ОПЕК и новые данные, свидетельствующие об устойчивости спроса, станут главными катализаторами возобновления роста нефтяных котировок, сообщается в обзоре Goldman Sachs. Экспорт Ирана будет сокращаться, при этом ведущие страны ОПЕК, вероятно, снизят добычу.

По мнению аналитиков банка, главными рисками для возврата нефтяных котировок к росту являются резкое снижение спроса и отказ ОПЕК от снижения добычи.

Рост запасов не объясняет масштаба обвала цен, полагают они. Падение связано с использованием стратегий скоростной торговли и увеличением продаж нефтяных фьючерсов своп-дилерами.

Goldman Sachs прогнозирует восстановление рынка нефти, но не исключает временного падения котировок примерно до $50 за баррель.

Теги: #цены #нефть #citigroup
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