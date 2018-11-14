В Харькове по состоянию на 1 ноября субсидия назначена каждой пятой семье

В Харькове с начала текущего года жилищная субсидия назначена 114 тыс. 188 харьковским семьям и на стадии оформления еще для 50 тыс. семей, сообщила директор департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета Лариса Болгова.

"Всего же по состоянию на 1 ноября 2018 года субсидия назначена около 22% харьковских семей (в прошлом году – более 35%)", - цитирует Л.Болгову пресс-служба Харьковского горсовета в среду.

Она напомнила, что заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах можно отправить по почте на адрес управления труда и социальной защиты населения по месту регистрации или отослать в электронном виде через официальный веб-портал Министерства социальной политики (в этом случае в течение месяца необходимо будет подписать заявление и декларацию в управлении труда).

Субсидия рассчитывается на неотопительный (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный (с 1 октября по 30 апреля) периоды.

Л.Болгова также отметила, что если харьковчане успеют подать все необходимые документы до 15 декабря, то субсидия будет им назначена с начала отопительного периода – с октября 2018 года. Тем, кому помощь была назначена еще в мае, субсидия продлевается автоматически.