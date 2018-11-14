Рост ВВП Украины в III кв.-2018 замедлился до 2,8%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2018 года составил 2,8% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как во втором квартале он составлял 3,8%, в первом – 3,1%, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики в среду.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в третьем квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,4%.

"Экономика Украины растет 11 кварталов подряд… Ситуация соответствует прогнозам правительства и международных партнеров", – отметил Госстат в релизе на сайте правительства.

Нацбанк Украины в начале ноября оценивал рост ВВП в третьем квартале в 3,1%, сохранив прогноз роста по итогам года на уровне 3,4%. Согласно его ожиданиям, в следующем году он замедлится до 2,5%, а в 2020-м ускорится до 2,9%.

Всемирный банк в начале октября ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2018 году до 3,3% с 3,5%, а в 2019 году – до 3,5% с 4%.

Спустя неделю Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%. В то же время прогноз на 2019 год ухудшен до 2,7% с 3,3% и на 2020 год - до 3,4% с 4%.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному Минэконразвития в сентябре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивается на уровне 3,1%, в 2019 году - 3%.

Госбюджет-2018 и проект госбюджета-2019 построены на прогнозе роста экономики в эти годы на 3% ежегодно.