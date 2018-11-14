Рост цен на нефть превышает 2,4%, Brent торгуется у $67,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в среду после резкого падения днем ранее.

Инвесторы взвешивают опасения, что, с одной стороны, глобальная добыча может превысить спрос, в то время как, с другой стороны, страны ОПЕК+ могут пойти на сокращение производства, отмечает Dow Jones.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 кв подорожали на $1,82 (2,78%) и торгуются на уровне $67,29 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подскочили на $1,36 (2,44%) - до $57,05 за баррель.

Проходившие в выходные переговоры стран ОПЕК и их союзников, включая Россию, указывают на возможность сокращения добычи нефти в 2019 году примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Следующее заседание картеля пройдет 6 декабря в Вене.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябрьском отчете, опубликованном в среду, приветствовало возврат избытка предложения на рынке нефти, назвав его страховкой, а не угрозой. МЭА отмечает, что запасы увеличиваются четвертый месяц подряд. И данные за октябрь, которые будут опубликованы в следующем месяце, уже могут превысить средний пятилетний уровень, взятый за основу оценки эффективности сделки ОПЕК+.

МЭА в целом подтвердило прогнозы спроса, но резко повысило оценки добычи в США и в целом в государствах, не входящих в ОПЕК.