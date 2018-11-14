"Газпром" заявляет об увеличении за 9 мес.-2018 поставок газа на оккупированный Донбасс на 11,5%

ПАО "Газпром" (РФ) в январе-сентябре 2018 года поставил на не подконтрольные Украине территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,575 млрд куб. м) и на 26,9% больше, чем за девять месяцев 2016 года (1,384 млрд куб. м), сообщается в отчетности российской компании.

С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки российской газовой монополии на НКТ составили 0,222 млрд куб. м.

Как сообщалось, "Газпром" осуществляет поставки на НКТ с февраля 2015 года через газоизмерительные станции (ГИС) "Прохоровка" и "Платово" на границе с РФ. Российская компания по состоянию на декабрь 2017 года выставила НАК "Нафтогаз Украины" счета за такие поставки в объеме около $1,3 млрд.

НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявлял, что будет оплачивать "Газпрому" лишь заказанные и принятые поставки природного газа, тогда как декларируемые им поставки газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей к таковым не относятся.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в конце декабря 2017 года встал на сторону украинской компании в вопросе оплаты поставок природного газа "Газпромом" на НКТ. Будущие поставки на указанные территории также не затронут "Нафтогаз" до прекращения оккупации отдельных районов Донбасса.

Годовой объем поставок в Украину в 2015 году "Газпром" оценил в 7,83 млрд куб. м, а "Укртрансгаз" заявил о получении 6,12 млрд куб. м. Разница составляет 1,71 млрд куб м.