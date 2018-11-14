Экономика

16:49 14.11.2018

Еврокомиссия утвердила карты Европейской транспортной сети TEN-T в Украине

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Еврокомиссия утвердила карты Европейской транспортной сети TEN-T в Украине

Европейская Комиссия приняла решение утвердить карты Трансъевропейской транспортной сети (основная сеть TEN-T) в странах Восточного партнерства, среди которых - Украина.

"Украинская транспортная сеть впервые становится частью стратегических транспортно-логистических коридоров Евросоюза", - приводится комментарий главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна в пресс-релизе ведомства в среду.

По его словам, это важный шаг на пути инфраструктурной евроинтеграции Украины, свидетельствующий, что украинская инфраструктура рассматривается Еврокомиссией как неотъемлемая составляющая транспортно-логистической системы ЕС.

"У Совета и Европейского парламента в настоящее время есть два месяца на проверку, прежде чем акт может вступить в силу", - говорится на официальном сайте ЕК в связи с принятием этого решения.

Помимо Украины, карты TEN-T утверждены также для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Украина и ЕС подписали документ о распространении индикативных карт Европейской транспортной сети TEN-T на Украину.

Теги: #транспорт #омелян #дороги #ек #логистика
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